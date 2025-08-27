Celta Vigo, Real Betis Maçı Yayında

MAÇ YAYIN PROGRAMI AÇIKLANDI

Celta Vigo ile Real Betis arasında gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşmanın yayın akışı belirlendi. Maçı izlemek isteyenler, mücadeleyi hangi platformdan takip edebileceklerine ve canlı izleme bağlantısına dair detayları yazımızda bulabilir.

CANLI YAYIN DETAYLARI

İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Real Betis’in karşılaşacağı bu mücadele, S Sport Plus, İdman TV ve S Sport kanallarından canlı olarak aktarılacak. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; İdman TV, Azerspace 46E uydusu ve Türksat üzerinden izlenebiliyor. S Sport ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor.

Celta Vigo ile Real Betis arasındaki bu kritik karşılaşma 27 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi. Henüz başlamamış olan bu mücadelede, skor bilgileri maçın ilerleyen dakikalarında belirlenecek. Heyecan dolu La Liga mücadelesi, Vigo şehrinde bulunan Estadio de Balaídos Stadyumu’nda yapılacak.