Çeltikli Köyünde Geleneksel Çeltik Ekimine Devam Ediliyor

IMECE USULÜ ÇELTİK EKİMİ İLE GELENEKLER YAŞATILIYOR

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde, yüzlerce yıldır imece usulü çeltik ekimi devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte köylüler, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla tarlalara inerek çeltik ekimi yapmaya başlıyor. İklimi ve verimli arazileri sayesinde çeltik üretimi için uygun bir yapıya sahip olan Çeltikli köyünde, çiftçiler asırlık yöntemleri yaşatmaya kararlı.

BİRLEŞİK ÇALIŞMALARLA ÇELTİK HASADI

Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan köylüler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara giriyor ve küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor. Çeltikli köyü sakinleri, ekim yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, dededen kalma gelenekleri yaşatmaya özen gösteriyor. Bu köyde üretilen ve pazarlanan pirincin önemli özelliği ise diyabet hastalarının bile tüketebilmesi.

KÖYLÜLER BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Köyde yıllardır imece usulü ile çeltik ekimi gerçekleştiren Faysal Kın, “Dededen babadan kalma bu iş 300-400 yıldır yapılıyor. Mayıs ayının başlarında başlıyoruz, haziran ayına kadar ekim ile devam ediyoruz. Eylül ayında mahsulü toplamak için yine köylülerle birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu pirinci hem kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz.” diyerek, pirincin hasadında birlikte verdikleri emeklerin önemini vurguladı.

GELENEKSEL TOHUMLARLA ZİRVEYE TAŞIYORLAR

Pirinç ekimi içerisinde yer alan Cüneyt Tacer ise sabah erkenden başladıkları çalışmalarda, “Bu tohuma ekstra bir tohum eklemedik. Dedelerimizden kalan tohumlardır. Aynı tohumu sürdürmekteyiz, yeşertmekteyiz. Birlik ve beraberlik, bizim en önemli noktamızdır.” diyerek, işin nasıl daha verimli ve hızlı hale geldiğini açıkladı.