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Cem Aydın Davasında Duruşma 20 Haziran’da

CEM AYDIN’IN YARGILANMASI GERÇEKLEŞTİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yaptığı paylaşım yüzünden “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın tarihi ise 2 Haziran olarak belirlendi.

DURUŞMA SILIVRI ADLİYESİ’NDE YAPILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşması, salon kapasitesinin yetersizliği sebebiyle Silivri Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmada Aydın’ın savunması dikkat çekti. Aydın, “Genel Başkanımızın Meclis kürsüsü ve mitinglerinden oluşan, suç içermeyen bir video dolayısıyla buradayım. Genel Başkanımızın sözleri, parti politikalarımızdır. Parti politikalarımızı savunmak benim asli görevimdir. Avukatlarım kısaca hukuki açıklamaları yapacaklardır. Suç işlediğimi düşünmüyorum” şeklinde ifade verdi.

DURUŞMA TARİHİ DEĞİŞTİ

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkında imzaladığı adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını karara bağladı ancak yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti. Duruşma, 20 Haziran tarihine ertelendi.

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