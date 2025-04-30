Cem Bölükbaşı, ELMS’te Yarışacak

FORMULA 2 VE SUPER FORMULA’DA TEMSİLCİLİK

Cem Bölükbaşı, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden bir yarış pilotu olarak, ünlü dayanıklılık yarışlarından biri olan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci yarışına hazırlık yapıyor. E-spordaki başarısının ardından, 2025 yılında bu şampiyonada mücadele etmeye devam eden Bölükbaşı, fiziksel ve zihinsel olarak zorluklar içeren, 4 saat süren yarışlarla tanınan ELMS’ye katılıyor.

LE CASTELLET YARIŞI HAZIRLIKLARI

Cem Bölükbaşı, bu sezon yeni takımı Nielsen Racing ile Fransa’nın Le Castellet bölgesinde düzenlenecek ikinci yarışına çıkacak. Yarışta takım arkadaşlarıyla birlikte podyum mücadelesi yapması bekleniyor. Yapılacak olan ELMS Le Castellet yarışı, toplamda 42 aracın mücadele edeceği bir organizasyon olup, 4 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Bölükbaşı, LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracında, LMP2 Pro kategorisinde yarışacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VE PUAN SISTEMİ

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere toplam dört araç sınıfını içermektedir. Sezon sonunda LMP2 kategorisinin şampiyonu ve ikincisi ile diğer sınıflardaki liderler, ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma şansını elde edecek. ELMS’de puanlar, yalnızca ilk 10’da yer alan pilotlara veriliyor; sırasıyla 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1 puan şeklinde dağıtılıyor. Ek olarak, sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden pilot da 1 ekstra puan sahibi oluyor.