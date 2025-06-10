Cem Bölükbaşı, Le Mans 24’te yarışacak

Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 Saat Yarışında Yer Alıyor

YARIŞTAKİ HEDEF

Son sezonlarda Türkiye’yi Formula 2 ve Super Formula serilerinde başarıyla temsil eden Cem Bölükbaşı, dayanıklılık motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Le Mans 24 saat yarışında mücadele etmeye hazırlanıyor. Esporda elde ettiği başarıların ardından, 2025 yılında Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) yer alacak olan Cem, bu efsanevi dayanıklılık yarışına da katılacak.

NİELSEN RACING İLE İŞ BİRLİĞİ

Bölükbaşı, İngiliz ekibi Nielsen Racing ile yarışacak ve bu yarış onun için büyük bir deneyim olacak. Daha önce Formula 2 ve GT yarışlarında kayda değer başarılar elde eden Cem, Le Mans 24 saat yarışına katılmanın heyecanını yaşıyor. Ekibiyle birlikte titiz bir hazırlık süreci sürdüren Bölükbaşı; podyum hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ediyor. Cem, Pro/AM kategorisinde Colin Braun ve Naveen Rao ile beraber 24 numaralı aracın direksiyonuna geçecek.

CEM BÖLÜKBAŞI’NIN DÜŞÜNCELERİ

Böylesine önemli ve zorlu bir yarışta yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Cem Bölükbaşı, “Nielsen Racing takımıyla efsanevi Le Mans 24 saat yarışında start alacağım. Bu yarış, motor sporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans’a hazırlanırken, Nielsen Racing’deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye’yi bu prestijli arenada en iyi şekilde temsil edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.