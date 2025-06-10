Cem Bölükbaşı Le Mans’a Katılıyor

EVRENSEL BAŞARI VE HEYECAN

Cem Bölükbaşı, Türkiye’yi uluslararası motor sporlarında temsil eden yarış pilotu olarak, dayanıklılık yarışlarının zirvesi olan Le Mans 24 saat yarışında adını duyuracak. Espordaki başarılarının ardından, geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bölükbaşı, 2025 yılında ünlü Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) devam ederken, en prestijli ve zorlu dayanıklılık mücadelesi olan Le Mans 24 saat yarışına da katılacak. Kendisi, bu efsanevi yarışta köklü İngiliz ekip Nielsen Racing adına direksiyon başına geçecek.

DAHA ÖNCEKİ BAŞARILAR

Bölükbaşı, daha önceki Formula 2 ve GT yarışlarında önemli sonuçlar elde etti ve şimdi Le Mans 24 saat yarışındaki ilk deneyimini yaşayacak olmanın heyecanını hissediyor. Yarışa yönelik hazırlıklar hızla devam ederken, Cem ve Nielsen Racing ekibi podyum hedefi için titizlikle çalışıyor. Cem, Pro/AM kategorisinde Colin Braun ve Naveen Rao ile birlikte 24 numaralı aracın direksiyonuna geçecek.

CEM BÖLÜKBAŞI’NIN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

Cem Bölükbaşı, bu dev yarışta yer almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtiyor. “Nielsen Racing takımıyla efsanevi Le Mans 24 saat yarışında start alacağım. Bu yarış, motor sporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans’a hazırlanırken, Nielsen Racing’deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye’yi bu prestijli arenada en iyi şekilde temsil edecek olmaktan büyük gurur duyuyorum,” diyor Cem.