Cem Bölükbaşı, Spa’da Podyumda Yer Aldı

CEM BÖLÜKBAŞI SPA-FRANCORCHAMPS’TA YARIŞTI

İstanbul, milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series’in Spa-Francorchamps ayakında pole pozisyondan yarışa başladı ve zorlu mücadelede podyuma çıkarak Türkiye’ye gurur yaşattı. 2025 European Le Mans Series (ELMS) takvimindeki en ikonik yarışlardan biri olan 4 Hours of Spa-Francorchamps’ta, Bölükbaşı ve takımı, üçüncü olarak podyuma yükseldi.

23-24 Ağustos tarihleri arasındaki yarış hafta sonunda, sıralama turlarında takım olarak pole pozisyonu elde eden Cem Bölükbaşı ve ekibi, yarışa en önde başladı. Ancak yarış sırasında arka arkaya çıkan sarı bayraklar ve güvenlik aracı müdahaleleri, sıralamanın beklenmedik şekilde değişmesine neden oldu. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan ekip, yarışın ardından üçüncü sıradaki rakiplerinin ceza almasıyla birlikte resmi sonuçlarda podyuma çıkma şansı yakaladı. Cem Bölükbaşı, zorlu Spa pistinden puanla ayrılmayı başardı.

Cem Bölükbaşı’nın Açıklamaları

Cem Bölükbaşı, “Spa gibi ikonik ve teknik anlamda zor bir pistte yarışmak her zaman büyük bir sınav. Tüm takım olarak güçlü bir performans gösterdik. Yarışın dinamikleri nedeniyle pozisyon kaybetsek de sonunda podyuma çıkmak bizim için büyük moral kaynağı oldu. Bu başarıyı ülkem adına gururla taşıyorum” diyerek duygularını ifade etti. Belçika’daki efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleşen bu mücadele, motor sporları takvimindeki yüksek zorluk dereceli yarışlardan biri olarak anılıyor.