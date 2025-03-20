Cem Boyner’in Hayatı ve Kariyeri

GENEL BİLGİLER

Cem Boyner, 1955 yılında İstanbul’da doğmuş ve günümüzde Boyner Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye’nin en büyük perakende markalarından biri olan Boyner ile birlikte Altınyıldız ve Beymen gibi önemli markaları da yönetiyor. İş dünyasındaki başarılı kariyeri ile tanınan Boyner hakkında çeşitli bilgiler mevcut.

EĞİTİM HAYATI VE KARYERİ

Cem Boyner, eğitim hayatına Robert Kolej’de başlamış, 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, aile şirketi Altınyıldız Holding’in yönetim kurulu başkanlığına getirildi ve burada perakende sektöründe önemli adımlar atmıştır. Ayrıca 1989-1990 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlığı görevini üstlenmiştir.

SİYASİ HAYATI VE HOBİLERİ

1994 yılında liberal eğilimli Yeni Demokrasi Hareketi’ni (YDH) kurarak siyasete atılan Cem Boyner, 1995 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde beklenen başarıyı elde edememiştir. Hobi olarak su altı fotoğrafçılığı ve kick-boks gibi aktivitelerle de tanınıyor.

AİLE HAYATI

Cem Boyner’in ilk evliliği Bilgün Sazak ile olmuş olup bu evlilikten üç kızı bulunmaktadır: Emine, Elif ve Ayşe. İkinci evliliğini Ümit Boyner ile yapmış ve bu evlilikten bir oğlu olmuştur: Murat. Günümüzde Boyner Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.