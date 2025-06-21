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Cem Çelik, Düğün ve Sözleşme İmzalandı

ÖZEL BİR GECE DÜZENLENDİ

Muşspor Kulüp Başkanı Fatih Cengiz’in yaptığı jest, Cem Çelik için iki önemli olayı bir arada gerçekleştirdi. Muşspor’un genç yeteneği Cem Çelik, hayatını Mekselina Çelik ile birleştirirken, düğün töreninde Başkan Cengiz hem nikah şahidi oldu hem de futbolcuyla yeni sezon için sözleşme imzaladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten gelen açıklamada, “Sporcumuz Cem Çelik ile Mekselina Hanım’ın düğün törenine katılan Kulüp Başkanımız Fatih Cengiz ve Futbol Şube Sorumlumuz Erdal Alkaş bu özel gecede çiftimizin nikah şahidi oldu. Başkanımız, törende sürpriz bir kararla sporcumuz Cem Çelik ile yeni sezon için anlaşma protokolünü de imzalayarak mutluluğu ikiye katladı. Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz” şeklinde ifadelere yer verildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon, Muşspor formasıyla 30 maça çıkan genç futbolcu Cem Çelik, 6 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu başarı, onun gelecekteki kariyeri için umut verici bir başlangıç oldu.

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