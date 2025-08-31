Cem Denli, Ankara’da defnedildi

CEM DENLİ’NİN SON YOLCULUĞU

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunduğu hastanede yaşamını yitiren İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, Ankara’da son uğurlamasını aldı. 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası Silivri’de tedavi gören Cem Denli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayata gözlerini yumdu.

MİLLİ SPORCUSUNUN BAŞARILARI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 34 yaşındaki sporcunun vefatına ilişkin şu sözleri paylaştı: “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.” Cem Denli, uzun yıllar İşitme Engelliler Milli Takımı forması giymiş ve Türk hentboluna önemli katkılar sağlamıştı. 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihe geçen başarılara imza atmıştı. Açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri de yer aldı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Cem Denli’nin cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda Ahmet Efendi Cami’sinde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu yöneticileri, sporcu arkadaşları, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Cenaze namazının ardından Cem Denli, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.