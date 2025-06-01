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Cem Duman, Çocukların Eğitim Masraflarını Üstlenecek

AVUKAT CEM DUMAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Marmaray’da çocuklarının önünde saldırıya uğrayan babanın durumu yürekleri burkuyor. Avukat Cem Duman, olayla ilgili davanın yakından takipçisi olacaklarını açıkladı. Baba, saldırı sonucunda burnunun kırılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARI ÜSTLENİLECEK

Avukat Duman, bu tür olaylara karşı duyarlılık göstererek, “şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki çocuklarının gözü önünde bir babaya şiddet uygulanması kesinlikle kabul edilemez” ifadesini kullandı. Duman, saldırıyı izleyen her babanın hissettiği acıya vurgu yaparak, “bu durum bizleri derinden üzdü” dedi. Ayrıca, “Davalara destek olacağız ve iki çocuğun eğitimleri süresince tüm masraflarını karşılayacağım” şeklinde ekledi. Şiddet eğilimindeki kişilerin ağır cezalar almasının caydırıcılığı artıracağına dikkat çekti.

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