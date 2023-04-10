Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karar verildi

13 yıl önce sevgilisi Münevver Karabulut’u hunharca öldüren Cem Garipoğlu ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

İstanbul’da Münevver Karabulut’un vahşice katledilmesine ilişkin tutuklanan Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği öne sürülmüştü. Cem Garipoğlu’nun ölmediğini iddia eden Karabulut’un babası, mezarın açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Karabulut ailesinin avukatı başvurunun sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’da 3 Mart 2009’da öldürülen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla katil zanlısı ve intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu’nun ölmediğini iddia ederek mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Yapılan başvuruların 2 kez reddedilmesinin üzerine Avukat Rezan Epözdemir, son olarak Adalet Bakanlığı’na ‘kanun yararına bozma’ talebiyle başvurduklarını açıkladı.

Konuya ilişkin Avukat Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, ‘’Biz müvekkilin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk ve fethi kabir, yani mezarın açılmasını istedik. Savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Buna karşılık elimizde son olarak, olağanüstü kanun yolu olarak ‘kanun yararına bozma’ vardı. Ceza Muhakemesi Kanunu 309.maddesine göre Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma talepli olarak başvurumuzu yaptık, şu an hukuki süreç nihayete ermiş değil. Adalet Bakanlığı’nda talebimiz derdest, Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki kararını bekliyoruz. Adalet ve hakkaniyetin en kısa sürede tecelli edeceğini umut ediyoruz. Bakanlığın kararından sonra sürece ilişkin olarak daha geniş bir değerlendirme ve açıklama yapılacak’’ ifadelerini kullandı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştur. Cem Garipoğlu, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.