Cem Gelinoğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

CEM GELİNOĞLU’NUN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Son dönemlerde adı sıkça anılan Cem Gelinoğlu’nun yaşamı ve biyografi bilgileri oldukça ilgi çekiyor. Ünlü isim hakkında detaylı bilgiler, özel hayatı ve kendisiyle ilgili merak edilen pek çok konu araştırılmakta. Cem Gelinoğlu evli mi, kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular gündemde öne çıkıyor.

Cem Gelinoğlu, 20 Temmuz 1983 tarihinde Düzce’de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise eğitimini Düzce’de tamamlayan Cem, popüler sosyal medya uygulamaları olan Vine ve Instagram sayesinde kısa sürede çok sayıda takipçi edinmiştir. Sinema kariyerine ise Ali Kundilli filminde senarist olarak başlayıp aynı filmde başrol oynamasıyla devam etmiştir.

Yüksek ilgi gören Ali Kundilli filminin devamı olan Ali Kundilli 2’de de senaristlik ve başrol görevlerini üstlenmiştir. 25 Ağustos 2017’de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde de başrol oynamıştır. 24 Mayıs 2019’da görücüye çıkan Aykut Enişte filminde ise Giray Altınok ile birlikte senaristlik yapmış ve “Aykut” karakteriyle beğeni toplamıştır. 2020 yılında serinin devamı niteliğindeki Aykut Enişte 2 filminin çekimleri yapılmış ve 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir. Cem Gelinoğlu’nun özel hayatına ilişkin ise detaylı bilgi bulunmamaktadır. Cem Gelinoğlu evli değildir.