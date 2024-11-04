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Cem Gölbaşı Ve Arkadaşları Gözaltına Alındı

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OLAYIN GELİŞİMİ

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabında kendisine ait bir fotoğrafla alay eden B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.’yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi de yanlarına alarak dükkanı terk etti. Şüphelilerin B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştığı kaydedildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, konuyla ilgili hızla inceleme başlatıyor. Yapılan çalışmalarda, Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Gölbaşı’nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen malzemeler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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