Cem Kavçak, Taraftarlara Savaşan Takım Vaadetti

TEKNİK DİREKTÖRDEN TARAFTARLARA SÖZ

3’üncü Lig 4’üncü Grup takımlarından Balıkesirspor’un teknik direktörü Cem Kavçak, taraftarlara mücadeleci bir takım sunacaklarının vaadini veriyor. Kamp döneminin yoğun ve verimli geçtiğini söyleyen Kavçak, fizik güçlerinin giderek arttığını, takım ruhunun ile oyuncuların disiplin ve isteklerinden oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

KADRO ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kavçak, “İdeal takım kadrosu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Takım kimliğimiz netleşiyor. Saha içinde agresif, topa sahip olmak isteyen, hızlı hücum eden ve kaybettiği anda organize bir şekilde pres yapan bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadesini kullanıyor. Ayrıca Balıkesirspor’un sezona fiziksel, taktiksel ve mental açıdan çok daha güçlü bir şekilde hazırlandığını vurguluyor.

TARAFTARLARA PERFORMANS SÖZÜ

Kavçak, “Taraftarlarımıza sözümüz, sahada her maç için sonuna kadar mücadele edecek, onlarla gurur duyacakları bir performans sergileyeceğiz” diye belirtiyor. Bu açıklamalar, futbolseverlerin takıma olan inancını pekiştiriyor ve gelecek sezona dair umutları arttırıyor.