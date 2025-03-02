Cem Köksal’a Yurt Dışı Yasağı Kararı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal hakkında başlattığı “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma işlemlerini sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Köksal’ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKMA KARARI

Burada ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, Köksal’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde kararını verdi. Ayrıca, savcılıkta verdiği ifadesiyle ilgili Köksal şöyle dedi: “7 aydır CEO olarak Zorlu Holding bünyesinde görev alıyorum. Yaklaşık 28 yıllık bir geçmişim var. Söz konusu mail benim üst düzey yöneticilerden olan Ergün Güler’e yazmış olduğum maildir. Söz konusu maili direkt olarak Ergün Bey’e yollamak için hazırlamıştım, ancak sehven Ergün Bey’in gönderdiği maili tüm kullanıcılara yolladım. Bu nedenle yanlışlıkla tüm çalışanlarımıza bu mail gitmiş oldu.”

MAİL MESAJININ GİDİŞ NEDENİ

Köksal, “O maildeki amacım yalnızca Ergün Bey’e yazılmış olmasıydı. Ergün Bey ve diğerlerine yazılmış olan mailin geri çekilmesini istedim fakat ben bunu talep edene kadar birçok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu. Söz konusu mesajım Ergün Bey’e eleştiri amacındaydı.” sözlerini de ekledi. Başsavcılık, “Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı. Cem Köksal, Başsavcılığın talimatıyla daha önce gözaltına alınmıştı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu, Cem Köksal’ın holdingin üst yöneticiliği görevinden istifa ettiğini de duyurdu.