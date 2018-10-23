Cem Özer yoğun bakımda

Sevilen sunucu ve oyuncu Cem Özer, Afyonkarahisar’daki film çekimlerinde sakatlanmıştı. Tedavi için İstanbul’a getirilen oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Hürriyet’in haberine 59 yaşındaki oyuncunun kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz” dedi.

“GÖSTERİ DEVAM ETMELİ” DEMİŞTİ

Özer, kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Film çekimi sırasında düşme kalkma sahnelerinin olduğu kare çekiliyordu. Dengesiz düşünce kendim ettim kendim buldum. İki tane kırığımız var. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm” demişti.

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