Cem Şahin, PACU’yu açıkladı

ANESTEZİ SONRASI BAKIM ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük’te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi’nin (PACU) faaliyete geçtiğini duyurdu. Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan PACU’nun, ameliyat sonrası hastaların yakından izlenmesini sağlayarak kısa süre içinde yaklaşık 400 hastaya hizmet sunduğunu ifade etti. “Bu ünite vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini önceleyen güçlü bir adımdır” diyen Şahin, hızlı bir şekilde yüzlerce hastaya hizmet sunulmasının, bu hizmetin ne kadar gereksinim duyulan bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

MODERN CİHAZLARLA DONATILDI

Şahin, PACU’nun 10 yataklı yapısıyla hastaların hayati bulgularının titizlikle izlendiğini vurguladı. Buğun, hasta güvenliğini artırmada ve komplikasyon risklerini en aza indirmede kritik bir rola sahip olduğunu ifade etti. Ünitenin, modern tıbbi ekipmanlarla donatıldığını ve alanında uzman sağlık personelinin görev yaptığını aktaran Şahin, PACU’nun ameliyat geçiren hastaların uyandırılma süreçlerini sağlıklı şekilde yönetmek üzere tasarlandığını belirtti.

SAĞLIK YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Cem Şahin, Karabük genelinde sağlık yatırımlarının süregeldiğini belirtti ve sağlık konusunun önceliklerinden biri olduğunu aktardı. Açıklamasında, “Sağlık yatırımlarımızla her geçen gün Karabük’ümüzü daha güçlü bir sağlık altyapısına kavuşturuyoruz” ifadesini kullanan Şahin, 100’ün üzerinde hekim atandığını ve sağlık personeli eksikliğinin hızla giderildiğini de sözlerine ekledi. Beşbinevler Ek Hastane Binası’nın hizmete girdiğini, Ovacık ilçesindeki hastane inşaatının sürdüğünü ve Eskipazar ilçesinde yeni hastanenin temellerinin atılma aşamasına geldiğini bildirdi.

HIZLI VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Karabük halkının en kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Şahin, “Sağlık, en temel insan hakkıdır ve biz bu anlayışla Karabük’ümüz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.