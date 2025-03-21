Cem Şahin Yeniden Genel Sekreter Yardımcısı Oldu

YENİ YENİLİKLER VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yeniden AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. 8. Olağan Büyük Kongre’nin ardından parti içindeki görev dağılımı sürüyor.

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA GERİ DÖNÜŞ

İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın Genel Sekreter olarak atanmasının hemen ardından gözler, Genel Sekreter Yardımcıları üzerine yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Cem Şahin, yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

PARTİ İÇİNDEKİ DENEYİMİYLE BÜYÜK DEĞİŞİM

Parti teşkilatındaki deneyimiyle, birlik ve beraberlik ile güçlü yönetim anlayışının devamını sağlamaya yönelik adımlar atacağını belirten Şahin, Türkiye’nin ve Karabük’ün kalkınma yolunda öncü olmaya devam edeceklerini ifade etti.