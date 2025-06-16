Cem Yiğit Üzümoğlu Bodrum’da tatil yaptı

KADROSU BAŞARILI İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Nilsu Berfin Aktaş gibi güçlü isimlerin bulunduğu “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, geçtiğimiz ay final yaparak ekranlara veda etti. Hem oyunculuk performanslarıyla hem de dönem atmosferini yansıtan prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin başrolünde yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu, finalin ardından bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

İFADE SONRASI DINLENMEK İÇİN BODRUM’A GİTTİ

Dizinin yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları dolayısıyla gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin tamamlanmasının ardından sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz hafta Bodrum’a gitti. Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncu, kısa bir tatil ile hem ruhen hem de bedenen dinlenmeyi seçti.

İSTANBUL’A DÖNÜŞ VE HALKLA İÇ İÇE JESTLER

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahil beldelerine akın eden ünlüler kervanına katılan Üzümoğlu, yakın zamanda İstanbul’a geri döndü. Dönüş yolunda halk arasında olmayı tercih eden ünlü oyuncu, İstanbul metrosunda görüntülendi. Spor tarzı, salaş kıyafeti ve dikkat çeken terlikleriyle sade bir görünüm sergileyen Üzümoğlu’nun bu rahat hali, sosyal medyada hızla konuşulmaya başlandı. Şöhretin getirdiği görünürlükten zaman zaman uzak durmayı tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu’nun, metroda halkla iç içe seyahat etmesi, hayranlarının takdirini topladı.