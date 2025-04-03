Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltı Sebebi Nedir?

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU’NUN GÖZALTI NEDENİ

Türkiye’de sanat dünyası ve kamuoyu, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınma nedenini merak ediyor. Genç yaşta dikkat çeken kariyeriyle tanınan Üzümoğlu’nun gözaltına alınması, yalnızca magazin camiasında değil, aynı zamanda siyaset ve toplumsal hareketler açısından da geniş yankı buldu. Sosyal medya platformlarında konusu gündem olan bu olay, pek çok kişiyi “Cem Yiğit Üzümoğlu neden gözaltına alındı?” sorusunu araştırmaya yönlendirdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gerçekleştirilen boykot çağrıları hakkında ‘Nefret ve Ayrımcılık’ ile ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçlamalarıyla bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı ve emniyet güçleri, aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu toplamda 11 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrılarıyla bağlantılı olarak başlatıldı. Bu bağlamda, 2 Nisan 2025 tarihinde bir tüketim boykotu planlandığı belirtildi.