Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

İBB’YE YÖNELİK OPERASYNLAR HAKKINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleşen 19 Mart operasyonları, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan genel boykot çağrısıyla bağlantılı olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı ve bunlardan 11’inin gözaltına alınmış olduğu bilgisi edinildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Gözaltına alınan bireyler arasında yer alan Şakir Paşa Ailesi, dikkat çeken bir detay olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor.