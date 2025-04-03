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Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

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GÖZALTI KARARLARI VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrasında yapılan genel boykot çağrısıyla ilişkili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi için gözaltı kararı alındığı bildirildi. Bu kişilerin 11’inin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ÜNLÜ İSİMLER DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, Şakir Paşa Ailesi ile birlikte Mucizeler ve Skandallar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da adı geçiyor. Bu durum, operasyonların geniş yankı uyandırmasına neden oluyor.

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