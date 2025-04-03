Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir? Yaşı, Eğitimi, Kariyeri

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU’NUN EĞİTİM HAYATI

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir sorusunu soranlar, onun eğitim geçmişine ve hangi projelerde yer aldığına dair bilgi edinmek istiyor. 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ayrıca, Hindistan ve Polonya’da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çeşitli çalışmalar yaptı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun sanat kariyeri birçok önemli adım ile şekillendi. Birçok tiyatro oyununda rol aldıktan sonra, 2017 yılında 21. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Troas” adlı oyundaki performansı ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü. 2018 yılında ise “Troas” ve “Kalp” adlı oyunlarda performans sergiledi.

Televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Kanal D’de yayımlanan “Adı Efsane” dizisinde Hakan Şahin karakteri olmuştur. Bu dizi 29 bölüm sürdü. 2018 yılında Netflix’in ilk Türkçe dizisi olan “Hakan: Muhafız”da Emir karakteri ile izleyici karşısına çıktı. 2020 yılında, Netflix dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da başrol oynayarak Fatih Sultan Mehmed olarak yer aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, 2021 yılında Netflix filmi “Kin”de Emre/Tuncay Kökdemir karakterine hayat verdi. Geçtiğimiz yıl, “Loners In Wilderness” adını verdiği ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz’da açtı. Bu sergide, refleks makine ile çekilen 2000’e yakın fotoğraf arasından seçilen 46 siyah beyaz fotoğraf yer aldı. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar dikkat çekiyor, bu da onun yeteneklerinin ve azminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.