“Cem Yılmaz’dan Faruk Peker’e Destek”

ÜNLÜ KOMEDYENİN DESTEĞİ

Ünlü komedyen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa abicim” ifadeleriyle Faruk Peker’e destek verdi. Yılmaz, verdiği destekle Peker’i mutlu ettiğini belirterek, “Kendisiyle yan yana gelmek isterim” dedi.

NOSTALJİK BİR YOLCULUK

Bugünün magazin ünlülerinin geçmişteki hallerine dair bilginiz var mı? Daha bu isimler ortaya çıkmadan önce magazin sayfalarında kimlerin yer aldığını merak ediyor musunuz? Şimdi, Hafta Sonu dergisi, Hürriyet arşivi ve Instagram’dan derlediğimiz fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkarak geçmişe göz atıyoruz.