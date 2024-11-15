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“Cem Yılmaz’dan Faruk Peker’e Destek”

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ÜNLÜ KOMEDYENİN DESTEĞİ

Ünlü komedyen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “YouTube kanalında ne de güzel anlatıyor. Çok yaşa abicim” ifadeleriyle Faruk Peker’e destek verdi. Yılmaz, verdiği destekle Peker’i mutlu ettiğini belirterek, “Kendisiyle yan yana gelmek isterim” dedi.

NOSTALJİK BİR YOLCULUK

Bugünün magazin ünlülerinin geçmişteki hallerine dair bilginiz var mı? Daha bu isimler ortaya çıkmadan önce magazin sayfalarında kimlerin yer aldığını merak ediyor musunuz? Şimdi, Hafta Sonu dergisi, Hürriyet arşivi ve Instagram’dan derlediğimiz fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkarak geçmişe göz atıyoruz.

ÖNEMLİ

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“BİST’te İki Hisseye Tedbir Kararı” Yeniden yazılmış hali: “BİST’te İki Hisse İçin Tedbir”

Borsa İstanbul, Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden bir hisse için tedbir kararı alındığını duyurdu.
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Cevdet Yılmaz: Rum Tarafı Anlaşma Sağlayabilir mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile yaptığı açıklamada, Rum tarafının Türk tarafıyla anlaşmasının ekonomik faydalar sağlayabileceğini belirtti.

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