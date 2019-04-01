Cem Yılmaz: Tarkan yönetsin isterdim

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kapalı gişe oynadığı gösterisinde Megastar Tarkan’ı diline doladı.

Her gösterisini kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz’a, Kıbrıs’ta da ilgi bir hayli fazlaydı. Otelin 900 kişilik tiyatro salonunu dolduran usta komedyen, esprileriyle kırıp geçirdiği Kıbrıs seyircisinden tam not aldı.

Sahnede bakış ve hareketleriyle hep Tarkan gibi bir adam olmak istediğini söyleyen Cem Yılmaz, “Dünyayı Tarkan yönetsin isterdim ancak bazı şarkılarıyla hareketleri uyuşmuyor. Misal ‘dert babasıyım’ diye bir şarkısı var, o şarkıda oynayan Tarkan’a hep sormak istemişimdir ‘Ne derdin var acaba Tarkan?’ diye” sözleriyle güldürdü.

Gösteri sonrası hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Cem Yılmaz’ın ilk Kıbrıs gösterisinden hayli memnun kaldığı gözlenirken, otel yetkililerinden mayıs ayındaki ikinci Kıbrıs gösterisi için yoğun bir talep olduğu bilgisini aldı.

TRT