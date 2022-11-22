Cem Yılmaz’dan dava konusunda açıklama

Sevilen dizisi ‘Erşan Kuneri’ ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, hakkında dava açan derneğe tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu gibi oyuncuların yer aldığı Erşan Kuneri dizisi 8 bölümlük ilk sezonuyla izleyiciyle buluşmuştu. Diziyi beğenenler kadar eleştirenler de olmuştu.

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği ise Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisinde alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle ünlü komedyen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan ‘Erşan Kuneri’ adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir” denildi.

“BİN DERT VAR AMA…”

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Cem Yılmaz, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

“Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin.”