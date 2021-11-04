Cem Yılmaz’dan PKK açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında söylediklerinin çarpıtıldığını açıkladı.

Cem Yılmaz, Kavala ve Demirtaş’ın durumu hakkında “Olan biteni evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala hakkında söylediği sözlerin ardından kendisi hakkında linç girişimi başlatıldığını söylerken “PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim PKK’lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul” dedi.

Cem Yılmaz, Rüstem Batum’la yaptığı programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili soru üzerine “Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Yılmaz, gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Yine canı isteyen mekanizma beni insanları kışkırtma aygıtı olarak kullanmaya çalışıyor. Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan.

Bana aklına geliyo bir anda PKK’lı diyor mesela! Öbürü aşı lobisi der… Yahu nereden bu kadar rahat sallamak. Bir insanın bir eylemi olur bir bilinirliği vardır. PKK’lı ne yahu insan biraz çekinir, bir dakka düşünür ya. Ben miyim PKK’lı vallahi hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul.”