Cem Yılmaz’dan uyarı geldi

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Komedyen Cem Yılmaz, kendisinin ve yakın çevresindeki insanların adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında sevenlerine uyarıda bulundu.

Erşan Kuneri dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, son dönemde, kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz’ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, “Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, ‘Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı’m!’ Yok işte ‘Ben ağabeyiyim’, ‘Zafer ağabeyin selamı var’ gibi ‘kartımın PIN’ini unuttum’, ‘Az sonra bizim yeğen gelecek’1700 lira veriver’ gibi dolandırıcılıklar duyuyorum” dedi.