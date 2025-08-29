Gündem

Cemal Arda Ermutlu, Rüyasında Elendi

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının 28 Ağustos tarihli bölümünde Cemal Arda Ermutlu, izleyicilerin beğenisini kazanan bir performans sergiledi. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda Ermutlu, altıncı soruya kadar başarılı bir şekilde ilerleme gösterdi.

50 bin TL değerindeki baraj sorusu için Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa / Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizesiyle başlayan şiirin adını sordu. Yarışmacı, seyirci jokerine başvurdu ve izleyicilerin yüzde 55 oranında işaretlediği “A- Hüzün Seddi” seçeneğini seçti. Ancak, doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” olarak belirlendi. Yanlış cevapla elenen Ermutlu, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek duygusal bir veda gerçekleştirdi. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

