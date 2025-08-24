Cemal Bakır, U20’de Gümüş Madalya Kazandı

CEMAL YUSUF BAKIR, GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde gümüş madalya kazandı. U17 Dünya Şampiyonu unvanına sahip olan Bakır, ilk turda Japon rakibi Kosei Miyaki ile karşılaşıp, 8-5’lik bir skorla galip geldi.

Cemal Yusuf Bakır, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mazaim Mardanov ile karşılaştı ve bu mücadeleyi 4-3’lük skorla kazanarak yarı finallere yükseldi. Yarı finalde ise, U17 Dünya Şampiyonu ve U20 Avrupa Üçüncüsü olan güçlü rakibi Ukraynalı Ivan Yankovsky ile karşı karşıya geldi. Bakır, bu mücadelede 6-0 öne geçtikten sonra 65. saniyede tuş yaparak finale çıkmayı başardı.

Finalde Avrupa ikincisi Bağımsız Sporcu Ali İlyasov ile karşılaşan milli güreşçi, bu müsabakada rakibine yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve dünya ikinciliğini elde etti. Cemal Yusuf Bakır’ın elde ettiği bu başarı, uluslararası arenada Türk güreşini temsil eden önemli bir başarı olarak kaydedildi.