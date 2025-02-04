Cemal Enginyurt’a Hakaret ve Tehdit Soruşturması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle, Demokrat Parti’den ayrılarak CHP’ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında re’sen soruşturma açtı. Enginyurt’un sözleri, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Tehdit” iddialarını içeriyor.

CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadeleri kullanıldı.