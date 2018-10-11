Cemal Kaşıkçı kaçırıldı mı?

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girişi sonrası kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın kaçırılma ihtimali değerlendiriliyor.

Gazete, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın emriyle Riyad’a kaçırıldığını yazdı. İddiaya göre, Kaşıkçı öldürülmedi, Dubai üzerinden Riyad’a kaçırıldı ve tutuklandı.

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan’a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği ileri sürüldü.

Washington Post, dün Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı yakalamak için yaptığı planın ABD istihbaratının dinlemelerine takıldığı iddiasının ardından yine istihbarat yetkililerine dayandırdığı bir haber yayımladı.

Habere göre Veliaht Prens, Kaşıkçı’nın ABD’nin Virginia eyaletinden Suudi Arabistan’a dönmesinin sağlanması ve ardından Cemal Kaşıkçı’nın tutuklanmasını emretti. Bu plan ABD istihbaratının dinlemelerine takıldı.

Kaşıkçı’nın bazı arkadaşları da son 4 aydır Prens Muhammed’e yakın Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı arayıp, gazetecinin Suudi Arabistan’a dönmesi durumunda kendisine koruma hatta yüksek mertebeli devlet işleri teklif ettiğini söyledi. Arkadaşları, buna karşın Kaşıkçı’nın bu tekliflere şüpheyle baktığını ve bir arkadaşına Suudi hükümetinin kendisine zarar vermemek konusunda verdiği sözleri asla tutmayacağını söylediğini aktardı.

Arap kökenli Amerikan bir siyasi aktivist olan Halid Saffuri, Cemal Kaşıkçı’nın mayıs ayında bu konuda yaptığı bir görüşmenin ardından kendisine, “Şaka mı yapıyorsun, onlara en ufak bir güvenim bile olamaz.” dediğini kaydetti.

NTV