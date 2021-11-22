Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından Bieber’a mektup

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan katledilen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Justin Bieber’a mektup yazdı.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşık’çının nişanlısı Hatice Cengiz, önümüzdeki ay Suudi Arabistan’da konser verecek olan Justin Bieber’a açık bir mektup yazarak konserini iptal etme çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü pop şarkıcı Justin Bieber Suudi Arabistan’ın Cidde’deki ilk Formula 1 Grand Prix’sinde sahne alacak olan yıldızlar arasında yer alıyor. Bieber, 5 Aralık’ta A$AP Rocky, David Guetta ve Jason Derulo gibi sanatçıların katıldığı F1 yarışında sahne alacak. Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan’da konser verecek olan Bieber’a açık bir mektup yazdı.

KATİLLER İÇİN ŞARKI SÖYLEME

Washington Post’ta yayınlanan ve Bieber’ın Suudi Arabistan’a “güçlü bir mesaj göndermesini” isteyen mektupta “Sevgili Cemal’in katilleri için şarkı söylemeyin” yazdı. Bieber’ın “isminin ve yeteneğinin, kendisini eleştirenleri öldüren bir rejimin itibarını geri kazanmak için kullanılmayacağını” göstermek için “eşsiz bir fırsata” sahip olduğunu söyledi.

KAŞIKCI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti tüm dünyayı sarsmıştı. Kaşıkçı’nın cinayetinin izleri Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a götürmüştü. Kaşıkçı’nın öldürülmesinde kişisel rolü olduğunu reddeden bin Selman, olayın sorumluluğunu ise üstlenmişti.