Cemal Yusuf Bakır, Gümüş Madalya Kazandı

CEMAL YUSUF BAKIR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda yer alan Cemal Yusuf Bakır, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanıyor. Türkiye Güreş Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Bulgaristan’ın Samokov kentinde düzenlenen organizasyonda Cemal Yusuf, mindere çıkarak başarılı bir performans sergiliyor. Cemal Yusuf, Japon Kosei Miyaki’yi 8-5, Azerbaycanlı Mazaim Mardanov’u 4-3 ve Ukraynalı Ivan Yankovsky’yi tuşla yenerek finale yükseliyor.

Cemal Yusuf, finalde Rus Ali Ilyasov ile karşılaşıyor fakat bu müsabakayı kaybediyor. Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı toplamda 4 madalyayla (1 gümüş, 3 bronz) tamamlıyor. Başarılarıyla dikkat çeken Cemal Yusuf, gelecekteki turnuvalar için umut veriyor.