Cemalettin Kaflı’nın Cenazesi Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemalettin Kaflı, rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında yaşamını yitirdi. AK Parti 25. Dönem Kocaeli Milletvekili olarak tanınan Kaflı’nın cenazesi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaflı’nın cenazesi, Yenikent Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gebze Çoban Mustafapaşa Camisi’ne getirildi. Daha sonra, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaflı, Gebze Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Törene katılanlar arasında Kaflı’nın ailesinin yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da yer aldı.

