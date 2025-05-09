CEMAR Mermer’in Müdürü Yalçın, MÜSİAD’ı değerlendirdi

CEMAR MERMER VE TRAVERTEN’DEN MÜSİAD DEĞERLENDİRMESİ

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu öncesinde değerlendirilmelerde bulundu. Yalçın, “MÜSİAD’ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum” dedi.

TARİHİ BİR GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılacağı MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yalçın, “Bugün mutlu olduğumuz günlerden biri çünkü CEMAR Traverten’in MÜSİAD üyesi olmasından dolayı çok mutluyuz. 35. yılını kutladığımız MÜSİAD’ın bu organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte bu programa katılacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum” şeklinde konuştu.

Yalçın, yeni bir yönetim seçildiğini ifade ederek, “Az önce yönetim oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Burhan Başkan’ımıza başarılar diliyorum. Önceki yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve güzel şeyler yaptılar. Yeni başkanımızın ve yönetimin bu bayrağı çok çok ileriye götüreceğinden adım gibi eminim” dedi.