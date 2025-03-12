ÇEMATEM Sakarya’da Kapsamlı Tedavi Hizmetleri Sunuyor

ÇEMATEM’İN BAĞIMLILIK TEDAVİSİNE KATKISI

Yaklaşık iki yıldır çocuk ve ergenlerin bağımlılık tedavisinde önemli bir rol üstlenen Çocuk ve Ergen Arındırma Merkezi (ÇEMATEM), sağladığı kapsamlı hizmetlerle dikkat çekiyor. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsünde yer alan merkez, yataklı tedavi, ayaktan rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü değerlendirme hizmetleri sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga Tunagür’ün liderliğindeki merkezde, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşireler, güvenlik ve temizlik personeli görev yapıyor.

DESTEKLEYİCİ İMKANLAR

Ülkemizin 24 ilinde bulunan ÇEMATEM’lerden biri olan Sakarya, 10 yatak kapasiteli yataklı tedavi servisi ile hizmet veriyor. Hastalara tedavi sürecinde desteklemek amacıyla resim atölyesi, müzik atölyesi, spor odaları, bir hobi bahçesi, voleybol ve basketbol sahası, kütüphane ve sosyal alanlar sunuluyor. Ayaktan rehabilitasyon bölümü etkinlik alanı, yemekhane ve görüşme odalarını içeriyor. Poliklinik ve yataklı tedavi süreçlerinde, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanları bireysel ve grup terapileri ile hastaların bağımlılık tedavisine uyumlarını sağlıyor.

BİLİNÇLENDİRME VE DESTEK

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi (SAMBA) sayesinde hastaların bilinçlenmesi sağlanıyor. Resim, müzik, spor ve halk oyunları gibi etkinlikler tedavi sürecine destek oluyor. Sosyal hizmet uzmanları, hastaların aileleriyle birebir görüşmeler yaparak bağımlılık konusunda farkındalık oluşturuyor. Ailelerin doğru yaklaşım sergilemesiyle taburculuk sonrası eğitim ve sosyal-iş hayatı planlamaları için ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor. Uzaktan görüntülü değerlendirme sistemi ile Türkiye genelindeki hastalara danışmanlık hizmeti sunuluyor. Ayrıca, teknoloji ve internet bağımlılığı konularında da destek sağlanıyor. ÇEMATEM, çocuk ve ergenlerin bağımlılık tedavisinde çok yönlü hizmet anlayışıyla hastalara ve ailelerine destek olmaya devam ediyor.