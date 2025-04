Cemil Alevli Anma Töreni Gerçekleştirildi

CEMİL ALEVLİ ANILDI

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın kurucusu ve efsane sanayici Cemil Alevli, vefatının 53. yıl dönümünde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen bir törenle anıldı. Anma programına GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğretmenleri ve öğrencileri katılırken, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

CEMİL ALEVLİ’NİN HAYATI VE KATKILARI

GKV Özel Liseleri Müdürü Alper Kaplan, anma programında Cemil Alevli’nin yaşamından önemli kesitleri ve ülkeye kazandırdığı ilklere değindi. Törenin ilerleyen kısımlarında GKV IB Cemil Alevli Koleji öğrencileri “Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim” ve “To The Memory Of My Father” şiirlerini okudu. Ayrıca, Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Oratoryosu ve öğrenciler tarafından seslendirilen “Sen Benim Şarkılarımsın” adlı şarkı da etkinliği sonlandırdı.

Eğitim kurumu olarak GKV Özel Okullarının 61 yıllık geçmişinin, Cemil Alevli’nin temellerini attığı başarılarla dolu olduğunu belirten GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okulun Türkiye’nin köklü kurumları arasında yer aldığını vurguladı. Gürsel, “Merhum Cemil Alevli’nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep’e ve ülkemize kazandırdıkları ticari başarıların çok ötesindedir” dedi.

Gürsel, yaptığı değerlendirmede Cemil Alevli’nin, ülkeye bağlılığın, insana ve değerlere sahip çıkmanın ve çok çalışmanın güçlü bir örneği olduğunu ifade etti. Alevli’nin “Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir” sözlerinin kendilerine ışık tuttuğunu belirtti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın, misyonunu devam ettirerek yerel ve evrensel değerlere inancıyla büyümeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Emeğe geçenleri saygı, rahmet ve şükranla andıklarını dile getirdi.