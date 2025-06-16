Cemil Çiçek, Demokrasi İçin Sorumluluk Vurguladı

ESKİ TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa Dostluk Grubu ile Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı’nın iş birliğinde düzenlenen istişare ve tanışma toplantısında yer aldı. Toplantı, Bursa’daki bir restoranda yapıldı. Çiçek, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin yalnızca siyasetçilerin sorumluluğunda olmadığını, tüm bireylerin bu süreçte üzerlerine düşen sorumlulukların bulunduğunu belirtti. Demokrasinin sadece seçimlere katılmaktan ibaret olmadığını söyleyen Çiçek, herkesin belirli bir ölçüde sorumluluk taşıdığını vurguladı.

DİJİTAL DÜNYADA SİYASETİN DOĞRU YÖNETİLMESİ

Çiçek, siyasetin her talebin doğru olduğu varsayılarak yapılamayacağını ifade etti. İki temel sorunun bulunduğunu, birincisinin siyasi katarakt olarak adlandırılan gerçekleri görememe durumu olduğunu, ikincisinin ise geçmişin unutulmasıyla ilgili hafıza kaybı olduğunu söyledi. Yanlış bir yolda doğru adım atılamayacağını belirten Çiçek, doğruya ulaşmak için öncelikle yanlışı tanımak ve yüzleşmek gerektiğini dile getirdi. Siyasi partilerin “bayilik sistemi” gibi çalışmasının sağlıksız bir yapı doğurduğunu ifade eden Çiçek, bunun siyaset biliminin tanımının dışına çıktığını vurguladı. Farklılıklar ve kutuplaşmaların arttığını belirterek, “Toplumda siyah-beyaz hastalığı var. Oysa Türkiye gibi karmaşık coğrafyada çözümler gri alanlardadır.” dedi.

GEÇMİŞTEN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

Çiçek, terörle mücadelede geçmişte yapılan hataların tekrarlandığını ve 38 farklı terör örgütünün izine rastlandığını belirtti. Geçmişte atılan adımların yeterince sahiplendiği taktirde çözüme ulaşılabileceğinin altını çizen Çiçek, “Özellikle 2013’te çözüm arayışlarına gereken destek verilmedi. Bu işin çözümü için el sıkmak gerekiyordu ama cenazelerde bile eller sıkılamadı.” ifadesinde bulundu. İspanya’da Bask terörüne karşı tüm siyasi partilerin ortak bir tavır koyduğunu örnek göstererek Türkiye’deki toplumsal birliğin hala zayıf olduğunu belirtti.

SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN YUMRUĞU SIKMAMAK GEREKİYOR

Sağ-sol kamplaşmasının geçmişte ağır sonuçlara yol açtığını belirten Çiçek, “Biz sağ yumruğumuzu sıktık, sol da yumruğunu sıktı. Sonuçta 5 bin gencimizi kaybettik.” diyerek artık yumruk sıkma devrinin sona ermesi gerektiğini belirtti. Siyasette çözümlerin el sıkışarak üretilebileceğini ifade eden Çiçek, toplumsal uzlaşmanın önemine dikkat çekti. Programa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hayrullah Başer, Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Memili ve bürokrasi, yargı camiası ile iş dünyasından birçok kişi de katıldı.