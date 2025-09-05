Cemil Demirel, 700 Öğrenciye Eğitim Seti Dağıttı

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Kayseri’de, hayırseverliği ile dikkat çeken iş insanı Cemil Demirel, örnek bir davranış sergileyerek ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye eğitim seti dağıttı. Pınarbaşı ilçesindeki kırsal mahallelerde, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği sunan Demirel, setlerin içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve boya kalemleri gibi malzemelerle birlikte 700 eğitim setini öğrencilere ulaştırdı. Bu girişim, bölge halkından büyük takdir topladı.

Eğitim Setlerinin İçeriği

Eğitim setleri, 1 adet su matarası, 1 adet kalemlik, 1 adet güzel yazı defteri, 1 adet resim defteri, 1 adet kareli defter, 1 adet çizgili defter, 1 adet silgi, 2 adet kurşun kalem, 1 adet A4 dosyası, 1 adet cetvel takımı, 12’li kuru boya seti, 12’li sulu boya seti, 12’li pastel boya, 12’li keçeli kalem, 1 adet okul çantası ve 1 adet beslenme çantasından oluşuyor. İş insanı Cemil Demirel, bu bağışla ilgili açıklamasında, “Bizler üzerimize düşen sosyal sorumluluğu elhamdülillah yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birkaç gün sonra başlıyor. Dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan ve dar gelirli birçok ailemiz var. Biz de onların evlatlarına bir katkımız olsun istedik” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON MESAJI

Demirel, öğrencilere bir mesaj vererek, “Unutmayalım büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Bugün almış olduğumuz malzemeler yarının bilim insanlarını, öğretmenlerini, doktorlarını, sanatçılarını yetiştirecek. Bunlar küçük ama değerli adımlar. Sizlerden tek dileğimiz, azminizi ve merakınızı kaybetmeden hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizdir. Çünkü sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılınızın hayırlı, uğurlu ve başarılarla dolu olmasını diliyorum.” dedi.