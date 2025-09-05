Cemil Demirel, 700 Öğrenciye Set Dağıttı

HAYIRSEVER CEMİL DEMİREL’DEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DESTEK

Kayseri’de tanınan hayırsever iş insanı Cemil Demirel, örnek bir davranışa daha imza atarak, 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim seti dağıttı. Demirel, Pınarbaşı ilçesinin kırsal bölgelerinde maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, içine çanta, defter, kalem, silgi ve boya kalemlerinin yer aldığı eğitim setlerini öğrencilere ulaştırdı. Bu anlamlı girişim, bölge halkı tarafından büyük bir takdir ile karşılandı.

EĞİTİM SETLERİNİN İÇERİĞİ

Dağıtılan eğitim setleri, 1 su matarası, 1 kalemlik, 1 güzel yazı defteri, 1 resim defteri, 1 kareli defter, 1 çizgili defter, 1 silgi, 2 kurşun kalem, 1 A4 dosyası, 1 cetvel takımı, 12’li kuru boya, 12’li sulu boya takımı, 12’li pastel boya, 12’li keçeli kalem, 1 okul çantası ve 1 beslenme çantası olmak üzere toplamda yaklaşık 700 adet set içermekteydi. Tüm setler, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına dağıtıldı.

CEMİL DEMİREL’DEN AÇIKLAMA

Cemil Demirel, yaptığı açıklamada, “Bizler üzerimize düşen sosyal sorumluluğu elhamdülillah yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birkaç gün sonra başlıyor. Dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan ve dar gelirli olan birçok ailemiz var. Biz de onların evlatlarına bir katkımız olsun istedik ve 700’e yakın eğitim ve kırtasiye seti hazırlattık. Setlerimizi Pınarbaşı ilçemizin kırsal mahallelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına dağıttık. Biz de onlarda mutlu oldu” dedi.

ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON MESAJI

Demirel, öğrencilere yönelik mesajında ise “Unutmayalım büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Bugün almış olduğumuz malzemeler yarının bilim insanlarını, öğretmenlerini, doktorlarını, sanatçılarını yetiştirecek. Bunlar küçük ama değerli adımlardır. Sizlerden tek dileğimiz, azminizi ve merakınızı kaybetmeden hayallerinizin peşinden cesaretle gitmenizdir. Çünkü sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılınızın hayırlı, uğurlu ve başarılarla dolu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

