Cemil’in Efsanesi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

İFFET FİLMİYLE GÜNDEME GELEN FARUK PEKER

Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri olan “İffet”, 1982 yılında sinemaseverlerle buluştu. Müjde Ar’la birlikte başrolde yer alan Faruk Peker, son haliyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 1982 yapımındaki ‘Cemil’ karakteriyle hafızalarda yer eden Peker, Muğla’daki dağ köyünde yaşamaya devam ediyor ve bir süredir YouTube’da sinema ve spor içerikli videolar yayınlıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Peker için “Yaşlanmış ama hâlâ çok karizmatik” yorumları yapıyor. Tam 5 sezon boyunca her hafta evlerimizde yer almış bu ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çeken birçok kişi olduğu bildiriliyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİNİN YILDIZI GÜVEN HOKNA

Türk televizyon tarihine damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisinde ‘Hayriye’ karakterine hayat veren Güven Hokna, 78 yaşına girdi. Oyuncu, takipçilerini geçmişe götüren bir paylaşımda bulunarak, gençlik yıllarında köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafla nostaljik anlar yaşattı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Hokna, fotoğrafın altına “Allah’ın sessiz kullarını her zaman sevip, merhamet edelim” notunu düştü.

nilgün belgün’ÜN GEÇMİŞE YOLCULUĞU

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini geçmişe götürdü. İlk evliliğini 19 yaşında tiyatrocu Abdullah Şahin ile yaşayan Belgün, kısa süre sonra Oylum adında bir kızı oldu. Anlaşmalı bir şekilde boşanan oyuncu, ardından usta müzisyen İlham Gencer’in oğlu İlhan Gencer ile evlendi ancak bu birliktelikten de ayrıldı.

Son paylaşımında, üçüncü eşi Attilla Demircioğlu’na yer veren Belgün, yıllar önceki eşiyle birlikte çekildiği bir karesini paylaştı ve “TBT gününe gelsin. Üçüncü eşim Attila Demircioğlu. 90’lar…” yazdı.

EROL EVGİN’DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, sosyal medya hesabında geçmişe dair nostaljik bir fotoğraf paylaştı. 76 yaşındaki sanatçı, ‘İşte Öyle Bir Şey’, ‘Sevdan Olmasa’, ‘Söyle Canım’ ve ‘Bir de Bana Sor’ gibi hit parçalarıyla tanınıyor. Evgin, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı “Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte… Hey gidi günler!” notuyla yayınladı.

SELİNA BOYLUM AL YAZMALIM’DA BÜYÜYEN ELİF İNCİ

1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın çocuklarının oğlu Samet’i canlandıran Elif İnci, şimdi 50 yaşında. Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı olan İnci, “Deli Yürek” dizisiyle tanınmıştı. Oyunculuğa devam eden İnci, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın kariyerinin dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

CÜNEYT ARKIN’DAN ANILAR

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında birçok ünlü ismin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Arkın, bu kareye “Antalya Film Festivali hatırası” notunu düştü.

İNATÇI GELİN HATIRASI

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı ‘İnatçı Gelin’ filminin set arkasında çekilen bir karesiyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul’u andı. Alkor, paylaşımında “Tekrar günaydın. Elime ‘İnatçı Gelin’ filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum” mesajını yazdı.

BENNU YILDIRIMLAR’DAN GÜNDEM YARATAN PAYLAŞIM

Bennu Yıldırımlar, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. “1988 den bir merhaba #tbt’si… İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii” ifadesini kullandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’DEN OLAY FOTOĞRAF

Mahsun Kırmızıgül, 1994 yılında İzmir Göl Gazinosu’nda sahneye çıktığı kadrodan bir fotoğraf paylaştı. Kırmızıgül, fotoğrafının altına “Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim” notunu düştü.

IŞIL YÜCESOY’UN TARİHE YOLCULUĞU

Işıl Yücesoy, yıllar önceki Taksim Belediye Gazinosu’nda çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Yücesoy, “Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti… Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala” düşündürücü notunu ekledi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN EN DEĞERLİ ANILARI

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı. “Sezinim ve annesi Muhsine” şeklindeki paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, geçmişte “Geçmiş Bahar Mimozaları” dizisinde oğlunu canlandıran gözlüklü minik oyuncunun fotoğrafını paylaşarak takipçilerine sordu: “Bu resimdeki yakışıklıyı tanıdınız mı?”

YILLARI SORMAYIN!

Fatih Ürek, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını “Yılları sormayın…” notuyla paylaştı. Ürek, fotoğraftaki arkadaşlarının isimlerini de ekledi.

TARİHLERLE DOLU ANILAR

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen Christina Haydar ile birlikte çeşitli anılarla dolu geçmişi yad etti. Pek çok ünlü ismin, eserlerinde önemli yerleri bulunan hatırlar, Türk sinemasının geçmişini aydınlatmaya devam ediyor.