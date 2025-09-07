Cemil Kahiloğulları Ney Üretiyor, 30 bin TL

NEY YAPIMI İÇİN GELENEKSEL METOTLAR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, dünyada en iyi kamışları toplayarak bir yıl kurutan ve ardından bunları ustaca işleyen Cemil Kahiloğulları (66), 46 yıldır ürettiği neyleri tüm dünyaya ulaştırıyor. Bu ilçedeki sulak alanlar, doğaseverlerin ve göçmen kuşların uğrak merkezi haline gelirken, burada yetişen kamışlar tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından biri olan ney için temel oluşturuyor. Cemil Kahiloğulları, üretim sürecinde yalnızca en iyi kamışları seçerek kaliteli müzik aletleri yapıyor. Askere gitmeden önce gitar çaldığını, ancak askerdeyken ney ile tanıştığını belirten Kahiloğulları, “Samandağ’a döndüğümde dünyanın en iyi kamışlarının burada yetiştiğini öğrenince ustalardan ders alarak ney yapımına başladım” diyor.

NEY YAPIMINDA USTALIK GEREKİYOR

Kahiloğulları, en iyi neyin kalın kamışlardan yapıldığını vurguluyor ve “Ney yapımı basit bir iş değildir. Nota bilmeyen bir insanın ney yapması mümkün değildir. Kamışları şekillendirmek yeterli değil, en önemli kısım neyin akordunu sağlamak ve sesin hangi perdeden çıktığını anlamaktır” ifadesini kullanıyor. Neydeki deliklerin özel ölçülere göre açıldığını, her kamışın aynı ölçülerle kesilmediğini anlatan Kahiloğulları, “Bir sesin içinde dokuz koma vardır. Bu komaları hesaplamak ve doğru sesi bulmak herkesin harcı değildir. Çok iyi nota bilmek ve kulağa sahip olmak gerekir ki güzel bir ney ortaya çıkabilsin” diye ekliyor.

NEY FİYATLARI VE DEĞERLİ KAMIŞLAR

Kahiloğulları, ürettiği enstrümanları global ölçekte dağıttığını belirtiyor. Güzel bir neyin fiyatından bahseden Kahiloğulları, “Kız neyler 22 milimden başlar, 28-30 milime kadar kalınlık gösterebilir. Kalın kamışlar çok değerlidir. En iyi ölçü ise 24-26 milim arasıdır. Daha kalın kamışlar neredeyse antika sayılır, dolayısıyla fiyatları da yüksek olur. Örneğin, çok kalın kamışlardan üretilen neylerin fiyatı 20-30 bin liraya kadar çıkabiliyor” şeklinde konuşuyor. 22 milimlik bir kız neyin fiyatının yaklaşık 2 bin lira olduğunu belirten Kahiloğulları, her bir milim kalınlaştığında fiyatın bin lira artacağını; 26 milimlik bir kız neyin 5-6 bin lira olabileceğini ifade ediyor.