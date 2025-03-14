Cemil Kazancı Kimdir Ve Kariyeri Nedir?

CEMİL KAZANCI’NIN İŞ HAYATINA GIRIŞİ

Cemil Kazancı, iş yaşamına aile şirketlerinde başlayarak jeneratör üretimi ve satışı alanında yöneticilik yapıyor. 1997 yılında Aksa Enerji’yi kurarak enerji sektöründe önemli bir adım atıyor. Aksa Enerji, hızla Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerinden biri haline geliyor. Birçok kişi, Cemil Kazancı’nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı’nın yaşı ve memleketi nedir? İşte detaylar.

Cemil Kazancı, profesyonel kariyerine aile şirketlerinde adım atıyor. İlk olarak jeneratör üretimi ve satışında yöneticilik görevleri üstlenen Kazancı, daha sonra grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla 1997 yılında kurulan Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol oynuyor. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Kazancı, aynı zamanda Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.