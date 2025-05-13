Cemil Kırbiçer Şarkılarıyla Ailesini Şaşırttı

ADANA’DA HASTALIĞINA RAĞMEN SANAT YOLCULUĞU

Cemil Kırbiçer, Adana’da doğuştan yarık damak hastalığı ile dünyaya geldi. 46 yaşındaki fabrika işçisi, yaşadığı konuşma bozukluğuna rağmen, seslendirdiği şarkılarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşta geçirdiği ameliyatlar sonrası damağına platin takılan Kırbiçer, müziğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi. Çok sayıda şarkı yazıp besteledi ve aranjör Emre Tekin Birol ile tanışması onun sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Kırbiçer, Birol’un desteğiyle şarkılarını kaydetmeye ve klip çekmeye başladı. Son iki ayda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar viral haline geldi ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

AİLESİ ŞAŞIRTAN BİR SANATÇI OLDU

Cemil Kırbiçer, yaşadığı konuşma bozukluğu yüzünden ailesinin başlangıçta ona destek olmadığını belirtti. “Aileme ‘Ben sanatçı olacağım’ dedim. Onlar ise ‘Sanatçı olamazsın, sen şöylesin, böylesin’ diyerek bana engel oldular” diyor Kırbiçer. Ancak, şarkılarını yazmayı sürdürerek ailesini şaşırttığını ifade ediyor. “Şarkılarımı yayınladıktan sonra ise takdir ettiler, teşekkür ettiler” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada ‘Cemil Baba’ ismiyle anılan Kırbiçer, sokakta kendisini tanıdıkça mutlu olduğunu belirtiyor. Şarkılarının giderek artan ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Bugüne kadar 3 şarkım yayınlandı, devamı da gelecek. Benim dilim, konuşmam ve tarzım bu şekilde. Bu, benim şarkı söylememe engel değil” diyor. Kendisine yapılan her türlü olumlu ya da olumsuz yorum için teşekkür eden Kırbiçer, özellikle şehir dışından ve yurt dışından aldığı destek mesajlarını da paylaşıyor. “Şarkılarımın bu kadar ilgi göreceğini ben de beklemiyordum.” şeklinde ekliyor.