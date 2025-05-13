Cemil Öter: “Köylerimize Gönül Rahatlığıyla Gidebiliyoruz.”

JİRKi AŞİRETİ LİDERİ CEMİL ÖTER’DEN SEVİNDİRİCİ AÇIKLAMALAR

Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, Şırnak’ta gerçekleştirdiği açıklamada, PKK’nın fesih kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi. Öter, “30 yıldır görmediğimiz köylerimize, yaylalarımıza artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz” ifadelerini kullandı. PKK, 5-7 Mayıs tarihinde düzenlediği 12. Kongresi’nde kendini feshettiğini duyurmuştu.

HUZUR ORTAMININ GELİŞİ

Cemil Öter, terör sorununu çözme sürecinin, birçok kişinin hayatını etkilediğini dile getirdi. Öter, “Bu süreci başlatan ve inşallah sonucunu da getirecek olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve aracılık yapan tüm yetkililerimize teşekkür ederim” dedi. Ayrıca vefat eden Sırrı Süreyya Önder’e de atıfta bulunarak, “Onun bizde çok yeri var. Onu rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Öter, barışın huzur getirdiğini vurgulayarak, “Artık buraya huzur gelecek. Metropollerde kalanlar köylerine dönecek” şeklinde konuştu.

BÖLGE HALKININ UMUTLARI

Cemil Öter, bölge halkı olarak bu sürecin sonuçlanmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Öter, “Artık buralarda huzur hakim olacak. Çok şükür bu süreç kapanıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diyerek, terörle mücadelenin sona ermesinin sağladığı huzur ortamına dikkat çekti.