Cemil Tugay İfadelerini Açıkladı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE BELEDİYE YÜKÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Tugay, “Herhangi bir alanda hizmetsizlik görürsek belediye buradan gereksiz yere yük taşıyorsa bu yük probleme neden olursa müdahale edeceğiz.” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

CHP VEKİLLERİNE SİTEM

Cemil Tugay, CHP’nin İzmir milletvekillerine yönelik eleştiride bulundu ve “Bunu bir gerçek olarak sizler gördünüz. Bunları açık açık konuşmazsak bazı insanlar hatalarını düzeltmez.” diyerek uyarıda bulundu. İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen’in ardından Salih Uzun’un açıklama yaptığını belirten Tugay, “Ancak diğer vekillerimiz, İzmir’i temsilen MYK’da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim.” dedi.

İSTİHDAM POLİTİKASI

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde bulunan “İşten ayrılan babanın-annenin yerine çocuğunun belediyede istihdam edilmesi maddesinin” yeni TİS’te de devam ettiğini vurgulayan Tugay, “Çalışanlarımız aynı zamanda bizim ailemizden insanlar. Belediyeye hizmet ettikten sonra hayatta kaldığında diğer aile bireyleri geçinemediğinde aileden birisini o aileyi geçindirmek için işe almayı görev biliyoruz.” şeklinde konuştu. Tugay, “Baba emekli oldu çocuk işe alındı” gibi bir durum olmadığını da belirterek, “Ben kendi dönemimde hiçbir sendika yöneticisinin akrabasını işe almadım.” ifadelerini kullandı.

LIYAKAT VURGUSU

Tugay, önceden ne olduğunu bilmediğini belirterek, “Rakamlar ve isimler biraz müphem. İnsanlara bu gözle bakmayı da doğru bulmuyorum. Beli hakkıyla o göreve girmiş ve başarıyla yapıyor olabilir.” diyerek liyakat konusunda hassasiyet gösterdi. Ancak, liyakatsizlikle işe alındıysa ve şu an atıl durumda iseler, o çalışanları işten çıkaracağını da ifade etti.