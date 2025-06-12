Cemil Tugay, İşten Çıkarma Sürecine Başladı

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’IN AÇIKLAMALARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme dair yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken bilgiler paylaştı. Tugay, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımız ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz” diyerek sürecin başlangıcını duyurdu. Tugay, Belediye İş Sendikası’nın bu süreçteki tutumuna da eleştiriler yöneltti ve “Eğer Belediye İş Sendikası, belediye ve halkı düşünmeden kendi ekmeklerini kazandığı bu kurumu düşünmeden ısrarla anlayışsız noktada olursa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu sendikadır. Biz değiliz” şeklinde konuştu. Sendikanın, yüksek maaş almayı sürdüren bir grup çalışanı feda ettiğini belirtti.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplam 34 bin 218 çalışan bulunduğunu, bunun yaklaşık 28 bininin işçi, 6 bininin ise memur olduğunu açıkladı. Personel maliyetleri konusunda eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Tugay, “Göreve geldiğimden beri tüm yönetim kadrosu ile birlikte yoğun çaba gösterdiğimiz konu tasarruf” dedi. Özellikle gereksiz harcamalara karşı tedbirler aldıklarını vurguladı. Temmuz ayında hazine ve iller bankasından gelen gelirlerin 3.8 milyar TL olduğunu, maaş ödemelerinin ise 3.5 milyar TL civarında olduğunu belirtti.

SENDİKA İLE ANLAŞMAZLIK

Cemil Tugay, sendika ile yaşanan anlaşmazlık döneminin “bir kamu çalışanı düşmanlığına” dönüşmesini kabul etmediğini, bütün çalışanların haklarını koruma çabasında olduğunu ifade etti. Sendikaya bağlı çalışanların maaş taleplerinin yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bunun belediye bütçesini zorladığını açıkladı. Dava süreçlerinin devam ettiğini ve bu durumun çözülmemesi halinde, işten çıkarma işlemlerinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

EKİP KURULACAK VE HARCAMALAR DENETLENECEK

Tugay, bu noktada bir halk komitesi kurulacağını ve kamu deneyimi olan bir ekip oluşturacaklarını duyurdu. Bu ekibin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam kararlarını denetleyeceğini ve yaşanan sorunların çözümünde etkili olacağını vurguladı. Tugay, harcamaların şeffaf bir şekilde halk ile paylaşılacağını ve işten çıkarılacak olan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkartılacağını ifade etti. “Halkımız bunu benden istiyor” şeklindeki vurgusu, bu kararlara yönelik halkın beklentisini ortaya koydu.