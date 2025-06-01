Cemil Tugay, İzmir halkına sunacak

İZBET İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, grevdeki sendikayla yapılan son görüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Tugay, “İzmir halkı ile birlikte, işçilerimiz ve emekçilerimiz ile birlikte baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğim, tutabileceğim sözleri vereceğim, sorumsuzluk yapmayacağım” diye belirtti. Eğer uzlaşmaz tutum devam ederse, “Sendika Yetkilileri tarafından gönderilen tüm teklifleri İzmir halkının onayına sunacağım” şeklinde vurguladı. Tugay, sendika yetkililerinin makullük sınırlarını aşan yaklaşımlarına karşı halkın ve işçilerin sağduyusuna güvendiğini ifade etti.

GREVE İLİŞKİN SON DURUM

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi müzakereleri, uzlaşma sağlanamadığı için grevin üçüncü gününde devam ediyor. Bugün taraflar masaya tekrar otururken, görüşmelerden de sonuç alınamadı. Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplu İş Sözleşmesi Sendika Yetkilileri tarafından kısır bir pazarlığa çekilmiş bulunmaktadır” dedi. Ayrıca, “Yaşanan bu süreç anlaşıldığı kadarıyla görünürde bir ücret anlaşmazlığıdır. Ücret dışında kalan diğer sorularımı, konuları, görüşlerimi de İzmir halkının takdirine sunuyorum” şeklinde görüşlerini paylaştı.

KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Başkan Tugay, İstanbul Belediyelerine yönelik operasyonlarla ilgili olarak, “İzmir’de grev mitingi yapılmasını nasıl anlayalım?” diye sordu. Basına yansıyan kamu kaynağını kesen iktidara karşı İzmir’de kitlesel bir eylemin olmamasını eleştirdi. “Kamuda çalışan işçilerin grev yapmasının mağdurunun İzmir halkı olduğunun farkında mısınız?” şeklinde sordu. Tugay, “Tüm bütçeyi kalem kalem açıklamamıza rağmen tekliflerimize uzlaşmaz şekilde yaklaşılması, kesinlikle kabul görmeyecek tekliflerle gelinmesinin amacı nedir?” diye de ekledi.

Tugay, “Baskı ve otokrasiye karşı ortak mücadele yapılması gerektiğinin tarihsel sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.